Кабмін визначив умови відстрочки від мобілізації для догляду за людьми з інвалідністю

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Доглядати за особами з інвалідністю може лише одна особа. Про це йдеться у постанові від 07 червня 2024 р. № 675, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб… за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву… де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду)" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. У законі прописана норма, за якою надається відстрочка для військовозобов'язаних, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, або які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними.