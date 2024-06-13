У Нацбанку розповіли про причини зростання курсу долара

Курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах.﻿ Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Ситуація на ринку є контрольованою. У нас є достатній рівень резервів. Курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації. НБУ буде активним гравцем, і ми будемо зважувати структурні дисбаланси" , - сказав він.

Як зазначив Гелетій, завдяки відновленню ритмічності міжнародної допомоги уряд отримав можливість використовувати цю валюту і власне в травні збільшив бюджеті видатки, у тому числі активно проводилися авансові платежі із закупівлі окремих груп товарів.

За його словами, також відбулися зміни у пропозиції валюти в травні - закінчився період, коли було накладання двох граничних стоків розрахунків за експорт аграрної продукції - 90 та 180 днів.

Також додатковий попит сформувався за рахунок валютної лібералізації НБУ, розширенням можливостей бізнесу купувати валюту. Водночас цей фактор не мав вирішального значення на формування попиту, додав Гелетій.

"Збільшення попиту на валюту і зменшення пропозиції зумовило послаблення курсу в травні" , - сказав він.

Гелетій зазначив, що НБУ залишається активним гравцем на ринку та згладжує дефіцит. Середній показник валютних інтервенцій НБУ у травня зріс до 135 млн доларів на день порівняно зі 104 млн доларів у квітні та 80 млн доларів в березні.

Нагадаємо, наприкінці офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. За місяць курс зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар. З початку року курс зріс на 6,6%. НБУ збільшив продаж валюти з резервів у травні до 3,072 млрд доларів (2,283 млрд доларів у квітні).

Курс долара на 14 червня знову оновив максимум - 40,69 грн/доллар.