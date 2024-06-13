У Литві відновили обов'язкову військову службу для юнаків

Литовський парламент підтримав пакет законів про реформу військової служби у країні. Тепер молоді люди зобов'язані будуть проходити військову службу одразу після закінчення школи. З посиланням на Delfi, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Також у новій реформі вказано, що молоді люди повинні будуть проходити медичний огляд у віці 17 років. Законопроєкт був підтриманий 85 голосами "за", 3 - "проти" і 14 - "утрималися".

Раніше міністерство національної оборони Литви підготувало пропозицію, яка передбачала альтернативні варіанти служби для студентів вищих навчальних закладів. Однак ця ідея викликала рішучий опір з боку освітянської спільноти та деяких молодіжних організацій Литви.

У новому законопроєкті відмовилися від ідеї включення нинішніх студентів до призовних списків і вирішили призивати молодих людей одразу після закінчення навчання. Вони отримають повідомлення про призов до армії у віці 17 років, коли пройдуть медичну комісію.

Після призову молоді люди не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать військову службу.

Юнаки проходитимуть медичну комісію вже у 2025 році, а з 2026 року, коли реформа призову набуде чинності, вони вже можуть бути включені до призовних списків. Ті, хто не буде призваний до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів.

"Ми засвоїли урок, що принцип універсальної оборони повинен починатися з розширення наших збройних сил і переходу до загальної військової повинності. Уроки України чітко показують нам, що вся країна повинна боротися проти набагато більшого супротивника, інакше неможливо встояти. Я радий, що на розгляд Сейму було внесено справді збалансовану реформу" , - заявив депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розглядає варіанти повернення до системи загального військового обов'язку для молоді.