У Польщі почали розслідувати можливі зловживання урядом Моравецького

Прокуратура Польщі розслідує можливі зловживання попередньої влади під час COVID-закупівлі.﻿ З посиланням на RMF24, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними видання, є підозра, що колишній прем'єр-міністр, голова його канцелярії Міхал Дворчик, а також міністр майна Яцек Сасін перевищили свої повноваження, наказавши компанії Lotos закупити маски або захисні костюми, що завдало б шкоди державній скарбниці у великих розмірах.

До того ж є підозри, що керівництво групи компаній Lotos не виконало своїх зобов'язань щодо цієї закупівлі та заплатило учасникам торгів, попри те, що поставлений товар не відповідав необхідним стандартам.

Третій момент стосується працівників Агентства матеріального резерву, які передали медикам це неякісне обладнання. Вони могли, на думку слідства, поставити під загрозу здоров'я та життя багатьох людей, спричинивши епідеміологічну загрозу.

Прокуратура розпочала перевірку на підставі повідомлення білостоцької делегації Вищої палати контролю, яка під час перевірки виявила, що деякі засоби індивідуального захисту, придбані Канцелярією під час пандемії Covid-19, не відповідали вимогам, а їх використання медичним персоналом могло становити ризик.

Ще у квітні Моравецький, посилаючись на звинувачення Вищої аудиторської служби із закупівлі засобів індивідуального захисту у зв'язку з пандемією Covid-19, заявив, що бере всю відповідальність у цій справі на себе.