Канада ввела санкції проти пропагандистів РФ та підприємств ВПК

Міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України. Про це йдеться узаяві канадського МЗС, повідомляє Європейська правда.

Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, а також підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмежувальні заходи Канади стосуються осіб, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів та допомагають їй ухилятись від "стелі цін" на нафту, запроваджену "Групою семи".

Серед іншого, в санкційному списку згадані міністр промислової торгівлі Росії Антон Аліханов, видавець Арам Габрелянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews, авіакомпанія "Победа".

Також там присутні російське парламентське видання "Российская газета", кілька російських ЗМІ на окупованих територіях України й платформа Voice of Europe, причетна до кампанії впливу на вибори до Європарламенту.

Окремим рішенням Канада запроваджує заборону на експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві та виготовленні зброї.

Сполучені Штати 12 червня оголосили цілу низку нових санкцій проти Росії, у тому числі проти понад 100 компаній російської "оборонки".

Слідом за нею Сполучене Королівство оголосило нові санкційні обмеження проти Росії, спрямовані на ускладнення їй ведення війни проти України. Серед фінансових установ, проти яких запроваджуються санкції, називають Московську біржу, яка напередодні потрапила під санкції США.