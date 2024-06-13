Словенія таємно передала Україні партію озброєнь під час затримки допомоги від США

Словенія таємно надіслала Україні партію військової допомоги. Сталося це в період, коли Конгрес США довгий час не міг ухвалити закон про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів. Про це пише словенське видання 24UR, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, до пакета допомоги від Словенії серед іншого увійшли 26 бойових броньованих машин-амфібій BOV, три бойові машини піхоти М80А та HMMWV (кількість останніх не вказується), зенітні гармати Zastava M55, гвинтівки, боєприпаси, каски, а також партія безпілотників.

Видання зазначає, що Любляна надала Україні величезний обсяг військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Крім цього, нещодавно Словенія стала однією з країн, які долучилися до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Країна виділила на цю ініціативу 1 мільйон євро.

Нагадаємо, що Україна та Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою у межах декларації G7. Також Словенія погодилася взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.