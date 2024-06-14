ДПСУ: На Сумському напрямку спостерігається зменшення кількості російських обстрілів

На Сумському напрямку спостерігається певне зменшення кількості ворожих обстрілів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"По Сумському напрямку за останній період навіть можу сказати про певне зменшення кількості обстрілів, як це було, до прикладу, весною. Але ворог продовжує використовувати різоманітне озброєння, щоб наносити удари. Більшість із цих обстрілів приходиться по населених пунктах. Це терор мирного населення, яке проживає в прикордонні".

Офіцер нагадав, що на Сумщині також знизилася кількість заходів ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Хоча повністю вони не припинили свою діяльність.