Путін запевняє, що не планував штурмувати Київ у 2022 році

Глава Кремля Володимир Путін намагається всіх переконати, що під час повномасштабного збройного вторгнення в Україну 2022 року не збирався "штурмувати" Київ, повідомляє Українська правда.

"Російські війська в березні 2022 року стояли біля Києва, але про штурм столиці України не йшлося.

Ніякого політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру" , – заявив Путін.

Зазначимо, Росія вторглася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши населені пункти по всій країні ракетами та бомбами.

Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею "мирних переговорів", через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують обстрілювати Україну, завдаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.