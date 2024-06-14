ЗСУ провели навчання по висадці десанту з гелікоптерів

Українські військові відпрацювали висадку десанту з гелікоптерів. Ця авіація легко створює ефект несподіванки для ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Відпрацювання висадки десанту з гелікоптерів 12 окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють військові, гелікоптери дозволяють швидко та несподівано доставити війська.

"Завдяки цьому забезпечуються раптовість дій та захоплення ініціативи на полі бою. Заходи, які відпрацьовують наші підрозділи за безпосередньої участі армійської авіації - частина спеціальної підготовки особового складу та екіпажів гелікоптерів для виконання надскладних завдань", - зазначили у Сухопутних військах.

Навчання ЗСУ

Зазначимо, що українські військові постійно проводять навчання. Наприклад, буквально 7 червня українські десантники Військово-морських сил провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря.