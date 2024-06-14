В Україні оголошували тривогу через зліт носія "Кинджалів" (Оновлено)
В усіх регіонах України вдень 5 червня оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 15:12 оголосили відбій загрози щодо МіГ-31К.