В Україні оголошували тривогу через зліт носія "Кинджалів" (Оновлено)

В усіх регіонах України вдень 5﻿ червня оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" , – йдеться в повідомленні.

Також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 15:12 оголосили відбій загрози щодо МіГ-31К.