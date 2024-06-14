РФ досягла успіхів біля Часового Яру та Очеретино - Генштаб Естонії

Бойові дії в Україні продовжуються по всій лінії фронту, причому російські сили посилюють наступальний тиск, щоб досягти поставлених тактичних цілей. Такою оцінкою на брифінгу 14 червня поділився заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк. З посиланням на ERR, повідомляє Європейська правда.

Як відзначив Мярк, Росія щодня здійснює 80-90 обстрілів України, а в останні дні знову посилила наступальний тиск, "щоб утримати ініціативу і досягти тактичних цілей, поставлених на найближчий час".

Найбільше бойових зіткнень відбувається на Донеччині, зокрема в районі міста Часів Яр і селища Очеретине.

"Збройним силам Російської Федерації вдалося розширити підконтрольну їм територію за рахунок невеликих тактичних просувань. У районі Очеретиного за тиждень противнику вдалося просунутися майже на два кілометри і увійти до населеного пункту Новоолександрівка" , – зазначив Мярк.

Він також повідомив, що збройним силам Росії вдалося розширити присутність у населених пунктах навколо Часового Яру, але, попри потужний наступальний тиск, оборона України залишається ефективною.

Що стосується Харківщини, то там, за словами представника Сил оборони Естонії, Україна намагається повернути ініціативу в районі Вовчанська, тоді як російські сили зазнали "великих втрат і були змушені перегрупуватися", а також кидають резерви.

На південній ділянці фронту, у Запорізькій області, зазначив Мярк, лінія фронту не змінилася. Українці також утримують плацдарми на лівому березі Дніпра.