Омбудсмен Лубинець вимагає звільнити голову Держгеонадр

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр. ﻿З посиланням на соцмережі Лубінця, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пояснив Лубінець, до нього звернулась громадянка, яку незаконно звільнили з роботи. Вона намагалась самостійно розв'язати це питання, втім "судова тяганина" тривала близько 4 років. Зрештою вона виграла справу щодо поновлення на посаді, але голова Держгеонадр не погоджувався з рішенням суду й відмовлявся приймати її на роботу. Через це проти останнього було відкрито кримінальне провадження.

Лубінець, зі свого боку, відкрив провадження й направив офіційне подання голові Держгеонадр, але останній проігнорував вимоги подання. Після цього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Шевченківський суд визнав голову Держгеонадр винним та наклав стягнення у виді штрафу. Останній знову не погодився з рішенням суду й подав апеляційну скаргу. Суд залишив рішення без змін, втім жінку все одно не поновили на посаду.

"Як омбудсман України, направив листи директору ДБР та Генеральному прокурору щодо долучення подання Уповноваженого та постанов судів до матеріалів кримінального провадження для їх врахування" , - додав Лубінець.

Зокрема омбудсман звернувся до голови українського уряду із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади голови Держгеонадр.