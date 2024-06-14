Путін назвав кількість росіян, які воюють в Україні

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців.﻿ Про це він заявив під час зустрічі з учасниками освітнього проєкту для російських військових, які воювали в Україні, повідомляє Українська правда.

Востаннє Путін називав контингент російської армії в Україні у грудні 2023 року. Тоді, за його словами на війні було задіяно 617 тисяч військових.

Тоді, за його словами, протяжність лінії зіткнення становила 2 тисячі кілометрів.

14 червня Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

Президент України Володимир Зеленський назвав "пропозиції" Путіна про припинення війни на його умовах "відродженням нацизму".