Брінк назвала, яким державам загрожує агресія РФ

Якби не боротьба українців, не їхнє протистояння спробам Росії взяти під контроль Чорне море, Молдова, Румунія, Туреччина та Болгарія зіткнулися б із російською загрозою.Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк на Чорноморському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ.

«Ми бачимо Одесу, за яку весь український народ не припиняє боротися, попри намагання Росії взяти під контроль Чорне море. Росія — це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. І якби РФ мала успіх в Україні — ці країни б також зіткнулися з імперіалістичним та руйнівним сусідом» , – сказала вона.

Брінк наголосила, що США відомо про постійні атаки на місто й майже щоденні обстріли ракетами та дронами.