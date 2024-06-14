Китай змінив свій мирний план щодо України - ОП

Китай у своєму варіанті мирного плану стосовно російської агресії проти України пунктом номер один ставив відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Однак наразі пропозиція не відображає ті початкові намагання КНР повернутися до міжнародного права.﻿ Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький в ефірі національного телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Ми з увагою поставилися до китайського плану з 12 пунктів і пунктом номер один був пункт про територіальну цілісність і суверенітет, дотримання всіх положень Статуту ООН. А нова пропозиція, яка виявилася із 6 пунктів, абсолютно не відображає ті початкові намагання Китаю повернутися до міжнародного права" , - розповів Точицький.

Він зауважив, що Китай заявляє про мирний процес, однак водночас наполягає, що "без участі Російської Федерації не можна робити будь-якого роду саміти, присвячені регулюванню ситуації довкола України".

"А якщо чесно казати - російської агресії. Ми розуміємо, що без чіткого розуміння, що це є агресія проти України, що це Російська Федерація порушила засадничі положення міжнародного права, навряд чи діалог буде конструктивним" , - відзначив Точицький.

Мирний план Китаю щодо України був представлений у лютому 2023 року. Перша його версія складалась з 12 пунктів і повинна була сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

Цей план був частиною зусиль Китаю з позиціонування себе як нейтрального посередника у війні, хоча він отримав неоднозначні відгуки від різних міжнародних гравців.

Раніше стало відомо, що Китай відмовився від участі у саміті миру, який пройде у Швейцарії. Водночас Пекін почав просувати свій "мирний план".