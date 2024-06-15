На Київщині ліквідували пожежу після російської атаки у ніч 12 червня

У Київській області вогнеборці сьогодні вранці, 15 червня, нарешті ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві ще три доби тому через російську повітряну атаку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначимо, що займання на цьому об'єкті сталося через падіння уламків збитих силами протиповітряної оборони ударних безпілотників ворога.

Лише тепер вдалося загасити пожежу на підприємстві, розповіли надзвичайники.

"Київська область. 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії" , - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, вранці 12 червня у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про пожежу на промпідприємстві після нічної атаки противника із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Наступного дня, 13 червня, у ДСНС розповіли, що ліквідація пожежі на даному об'єкті продовжується. На місці працювали майже 300 рятувальників та 100 одиниць техніки, а також 4 пожежні потяги.

Пізніше, 14 червня, надзвичайники повідомили, що ліквідація вогню триває, загоряння було локалізовано, і рятувальники працюють на охолодження.