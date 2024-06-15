У Швейцарії розпочинається дводенний Саміт миру

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у суботу, 15 червня, відкриє дводенний Глобальний саміт миру, присвячений обговоренню української "формули миру", повідомляє Європейська правда.

Глобальний саміт миру триватиме 15-16 червня на курорті Бюргеншток у центральній Швейцарії. Як заявляють у швейцарському уряді, мета саміту – "ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу".

У мирній конференції візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу. Росію на саміт не запрошували, вона сама неодноразово його відкидала. Усім присутнім нададуть можливість висловити своє бачення справедливого і сталого миру в Україні.

Програма Саміту миру передбачає пленарні засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

"Саміт також пропонує можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росія може бути включена в цей процес. Для Федеральної ради (Швейцарії. – Ред.) розробка довгострокового рішення в кінцевому підсумку вимагає участі обох сторін", – анонсували у швейцарському уряді.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.