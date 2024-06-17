ISW: Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах про мир в Україні

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), правитель Росії Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні, повідомляє Українська правда.

Переважна більшість країн та міжнародних організацій, які взяли участь в ініційованому Україною Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, підписали спільне комюніке, в якому підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

У комюніке також підтверджено підтримку експлуатації Україною та контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) для забезпечення безпеки ядерної енергії та установок, "вільного, повного та безпечного" комерційного судноплавства в Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, обміну всіх військовополонених, а також повернення всіх "депортованих і незаконно переміщених українських дітей" та інших незаконно затриманих українських цивільних осіб.

Близько 80 країн і міжнародних організацій підписали комюніке, хоча Саудівська Аравія, Індія, Південна Африка, Вірменія, Бахрейн, ОАЕ і Бразилія (яка була присутня на саміті як "спостерігач") були серед країн, які не підтримали комюніке.

В Офісі президента України підкреслили, що метою саміту було сприяння "справедливому миру ... на основі Статуту ООН та міжнародного права", підкресливши зусилля України заручитися підтримкою міжнародної спільноти у припиненні війни на умовах, які не порушують міжнародне право, не ставлячи під загрозу територіальну цілісність чи суверенітет України.

16 червня на саміті прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що "Росія не повинна зараз сидіти за столом переговорів", і що мир в Україні настане лише тоді, "коли Росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН".

При цьому аналітики зазначають, що ISW продовжує вважати, що Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише імітує зацікавленість у переговорах в окремих випадках у рамках ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб підбурити Захід піти на поступки, які б порушили суверенітет України.

Путін навряд чи буде зацікавлений у добросовісних переговорах в осяжному майбутньому, враховуючи, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні, яка ґрунтується на припущенні, що російські війська здатні до невизначеного в часі повзучого просування на полі бою, щоб витримати західну підтримку України.

Ключові висновки ISW за 16 червня