Безпілотники ГУР атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ – джерело
Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України і ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник "УП" в ГУР МОУ.
Зокрема ціллю БпЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях, наголошує джерело. У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО.
Про повітряну загрозу повідомили також губернатори Липецької та Воронезької областей РФ.
Зі слів місцевих мешканців у соцмережах, близько третьої ночі за місцевим часом, пролунали вибухи над територією Воронезької області.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.