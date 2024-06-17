Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

Рада ЄС 17 червня вирішила продовжити санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, до 23 червня наступного року, повідомляє Європейська правда.

Обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.