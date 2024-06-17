Підприємці вже отримали 1,3 млрд пільгових кредитів – Мінфін

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 388 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням Мінфіну, з початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 11 374 кредити на 43,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 8 499 кредити на 22,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 55 516 кредитів на 221,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 41 533 кредити на 112,6 млрд грн), з яких станом на 17 червня поточного року:

- 19,74 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 61,85 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 38,69 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 16,29 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,35 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 13,94 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 90 338 кредитних договорів на 310,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 62 009 договорів на 139,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.