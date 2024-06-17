Україна – Румунія: стартові склади команд на матч Євро-2024

Тренерський штаб національної команди України визначився з основою на прем'єрний поєдинок чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Румунії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Головна інтрига в складі "синьо-жовтих" стосувалася позиції лівого оборонця. Керманич збірної України Сергій Ребров вирішив замінити травмованого Віталія Миколенка універсалом лондонського "Арсенала" Олександром Зінченком. Його ж місце в центрі полі відійшло Миколі Шапаренку з київського "Динамо.

Стартові склади команд на матч Румунія – Україна на груповому етапі Євро-2024:

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марін – Ман, Р. Марін, Станчу, Коман – Дрегуш

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Команди змагаються в групі E Євро-2024. Конкурентами румунської та українською збірних за гарантовані два місця в 1/8 фіналу турніру стануть Бельгія і Словаччина. Їхній очний поєдинок розпочнеться о 19:00.