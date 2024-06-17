РФ масово відправляє до Словенії шпигунів під виглядом "студентів" - WSJ

Влада Словенії підозрює, що РФ засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів". З посиланням на The Wall Street Journal, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Зазначається, що незвичайний приплив студентів із РФ в університети Словенії почався два роки тому і збігся в часі з масовою висилкою з Європи дипломатичних співробітників, яких запідозрили у шпигунській діяльності.

Тому влада Словенії вважає, що РФ після такого кроку зіткнулася з неможливістю використовувати колишні канали відправки шпигунів до Європи. При цьому Кремль вирішив компенсувати нестачу своїх шпигунів у Словенії за допомогою відправки в країну "студентів", багатьом із яких по 40-50 років.

Уже в березні уряд Словенії вирішив депортувати з країни щонайменше вісім студентів з РФ, а причиною цього стало поширення проросійської пропаганди.

Видання вказує, що наприкінці 2022 року в місті Любляна затримали офіцерів Служби зовнішньої розвідки РФ Артема та Анну Дульцевих, які за легендою представлялися громадянами Аргентини.

Журналісти уточнили, що сімейна пара легалізувалася в країні ще задовго до вторгнення РФ, але викриттям словенські спецслужби зайнялися вже під час війни в Україні.

У 2022 році пара також почала шпигувати за діяльністю Агентства ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики, тому їх вирішили затримати.

Родині Дульцевих загрожує до восьми років позбавлення волі, а в колонії вони вже провели 18 місяців. При цьому WSJ вказує, що російських агентів можуть обміняти, цим питанням був стурбований колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Від початку вторгнення в Україну низка країн Заходу зіткнулися зі шпигунською діяльністю з боку РФ. Це особливо торкнулося тих держав, які надають Україні допомогу.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенгберг повідомив, що члени Альянсу мають намір вжити більш жорстких заходів проти російських шпигунів.