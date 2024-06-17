Більшість українців підтримують президентство Зеленського до кінця воєнного стану - КМІС

Більшість громадян України – за те, щоб Володимир Зеленський залишався на посаді президента до кінця воєнного стану. Про це свідчить опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 70% респондентів погодилися із тим, що Володимир Зеленський має лишатися Президентом до кінця воєнного стану. 22% - не згодні з цим. Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента.

"Більшість українців (56%) скоріше або повністю схвалюють діяльність В. Зеленського на посаді Президента України (скоріше або повністю не схвалюють – 37%). У попередньому опитуванні у вересні 2023 року 77% схвалювали його діяльність. Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте лишається на високому рівні" , - йдеться в дослідженні.

Під час дослідження методом телефонних інтерв'ю (CATI) було опитано 2 011 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Похибка - не більше ніж 2,4% для показників ближче до 50% і не більше ніж 0,5% - для показників ближче до 1%.