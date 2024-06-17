Вселенський патріарх підписав комюніке саміту миру щодо України

Вселенський патріархат Константинополя вирішив приєднається до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних. З посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

На сторінці вказано, що у списку країн, які підтримали спільне комюніке, з'явився Вселенський патріархат.

Нагадаємо, що предстоятелем є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.

При цьому раніше Вселенський патріарх Варфоломій підтверджував свою участь у глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії.