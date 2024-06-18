"Нафтогаз" закачав у підземні сховища ще 1,6 млрд кубометрів газу

"Нафтогаз" вже закачав до підземних сховищ 1,6 мільярда кубометрів природного газу, що більше, ніж за аналогічний період у 2023 році, повідомляє Економічна правда.

Станом на 17 червня 2024 року Україна закачала близько 1,6 млрд куб. м блакитного палива в українські підземні газосховища. Це на 390 млн куб. м газу перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

"Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступного опалювального сезону. Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Таким чином, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд куб. м.