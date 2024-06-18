Вірменія купить у Франції артилерійські установки Caesar
Франція підписала з Вірменією контракт на купівлю артилерійських установок Caesar. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Європейська правда.
Лекорню повідомив новину після зустрічі з міністром оборони Вірменії Суреном Папікяном у Франції.
Французький міністр зазначив, що у нього відбувся теплий і продуктивний діалог з Папікяном.
"З підписанням контракту на придбання гармат Caesar було досягнуто нової вершини", – зазначив Лекорню.
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.
Також Франція вирішила відправити Вірменії 50 броньованих машин Bastion.
Париж оголосив, що надає лише оборонне обладнання Вірменії, та заявив, що захист як населення, так і кордонів є пріоритетом у цьому регіоні.