Вірменія купить у Франції артилерійські установки Caesar

Франція підписала з Вірменією контракт на купівлю артилерійських установок Caesar. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Європейська правда.

Лекорню повідомив новину після зустрічі з міністром оборони Вірменії Суреном Папікяном у Франції.

Французький міністр зазначив, що у нього відбувся теплий і продуктивний діалог з Папікяном.

"З підписанням контракту на придбання гармат Caesar було досягнуто нової вершини" , – зазначив Лекорню.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.

Також Франція вирішила відправити Вірменії 50 броньованих машин Bastion.

Париж оголосив, що надає лише оборонне обладнання Вірменії, та заявив, що захист як населення, так і кордонів є пріоритетом у цьому регіоні.