У РФ порушено понад 10 тисяч кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ

Від моменту оголошення мобілізації в Росії у вересні 2022 року до військових судів надійшло 10 025 кримінальних справ про відмову від служби – пишуть російські ЗМІ.﻿﻿ За посиланням на "Медиазона", повідомляє Українська правда.

За даними видання, відкрито 9059 справ про самовільне залишення частини, 627 – про невиконання наказу, 339 – про дезертирство. Обвинуваченими у цих справах проходять 10 085 осіб, 8594 з них уже винесені вироки.

До оголошення мобілізації восени 2022 року російських військових практично не переслідували за відмову від служби.

А лише у травні 2024 року до судів надійшло 929 кримінальних справ. З них про самовільне залишення частини – 844, про невиконання наказу – 43, про дезертирство – 42. Станом на кінець квітня суди ухвалювали по 34-35 вироків на день у таких справах. Найчастіше за такими справами судді виносять умовні вироки, що дозволяє командуванню повертати військовослужбовців на фронт.