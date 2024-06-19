Блінкен: Рішення саміту НАТО сприятимуть успіху України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що стратегія Заходу щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії.﻿ Про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після зустрічі у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.

"Українська стратегія, яку ми маємо і яку ми реалізуємо індивідуально і колективно вже майже 2,5 роки, демонструє ефективні результати в забезпеченні того, що Україна може відбити російську агресію, і вона зробила це напрочуд добре. Пам'ятайте, що метою Путіна з першого дня було стерти Україну з мапи, покласти край її існуванню як незалежної країни, приєднати її до Росії. Це не вдалося.

Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому. Рішення, які будуть прийняті на саміті (НАТО – ред.), сприятимуть цим зусиллям, і більше буде сказано за кілька тижнів" , – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, зараз США працюють над тим, щоб прискорити прибуття американської допомоги на фронт в Україні. Він також висловив думку, що "це дуже ефективно з точки зору стабілізації лінії фронту і забезпечення того, щоб росіяни зупинили свій наступ", водночас додавши, що "найбільше значення має надзвичайна мужність і стійкість самих українців".

Держсекретар США також відзначив, що в міру необхідності нові санкції накладаються на Росію, "щоб продовжувати тиск, щоб агресія врешті-решт припинилася".

Блінкен згадав і про сприяння Китаю російській військовій машині.

"Ми дивимося на країни, які підтримують російську оборонно-промислову базу, що дозволяє Росії продовжувати війну, в тому числі на Китай. Як чітко дав зрозуміти президент Байден, у нас справжнє занепокоєння викликає не те, що Китай постачає зброю до Росії, це не те, що вони роблять.

Вони надають критично важливу підтримку російській оборонно-промисловій базі... Близько 70 відсотків верстатів, які імпортує Росія, походять з Китаю; 90 відсотків мікроелектроніки – з Китаю. І це дозволило Росії підтримувати цю оборонно-промислову базу, підтримувати військову машину, підтримувати війну. Тож це має припинитися" , - сказав він.

Водночас Столтенберг заявив, що зараз обговорюється "багато практичних результатів щодо України напередодні майбутнього саміту НАТО".

"Ми всі погодили план НАТО щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Ми бачили нові оголошення, і я ще очікую нових оголошень щодо більшої військової підтримки України" , - сказав він.

Генсек НАТО додав, що під час саміту "буде йтися про те, що Україна стане членом Альянсу".