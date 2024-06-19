Швейцарський аналітичний центр не побачив масової контрабанди зброї з України

Існує дуже мало доказів того, що західна зброя, яка постачається в Україну, потрапляє на чорний ринок у Європі. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC) у Швейцарії, його дані наводить видання Politico, повідомляє Європейська правда.

Ці дані підривають наратив, який просуває Росія, мовляв, п'ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і повстанським угрупуванням.

"Ми не знайшли жодних доказів того, що (призначена для України) західна зброя потрапила до Західної Європи, і дуже мало свідчень про будь-які операції із західною зброєю в Україні" , – сказав Даніель Бромбахер, директор європейської обсерваторії GI-TOC.

"Зброя, яка була поставлена Заходом, перебуває в надійних руках" , – додав він.

Аналіз організації ґрунтується на моніторингу даркнету та інтерв'ю з правоохоронними органами ЄС і представниками кримінального світу, зосереджуючись на нелегальних ринках Франції, Бельгії, Нідерландів і Швеції.

Звіт також підриває припущення про те, що військовим обладнанням НАТО озброюють європейських гангстерів.

Іспанська Цивільна гвардія заявила в травні, що група контрабандистів гашишу обстріляла поліцію з гвинтівок американського і європейського виробництва, а під час попередніх рейдів були виявлені боєприпаси стандарту НАТО. Видання El Español стверджувало, що латиноамериканські наркокартелі надсилають своїх представників до Києва для здійснення оптових закупівель. Але у GI-TOC не знайшли жодних підтверджень таким заявам, багато з яких були спростовані.

У жовтні 2022 року керівник фінської організованої злочинності заявив ЗМІ, що банди контрабандою переправляли західну зброю, призначену для України, до Фінляндії, Данії, Швеції та Нідерландів. Це твердження було спростоване представником поліції.

Подальше розслідування GI-TOC виявило, що троє фінських кримінальних авторитетів дійсно подорожували до Східної Європи в середині 2022 року "з наміром привезти зброю, але не змогли цього зробити, оскільки їм бракувало необхідних організаційних навичок або доступу до фінансування", сказав Бромбахер в інтерв'ю виданню.

Згідно зі звітом, український уряд виявився ефективним у запобіганні незаконному використанню зброї військовослужбовцями: у 2022 році було зафіксовано лише 250 випадків, а в 2021 році – 191, що є незначною кількістю для країни, яка отримує мільярди доларів військової допомоги від Заходу.