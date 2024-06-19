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РосЗМІ: Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні

РосЗМІ: Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні
Фото: kremlin.ru

Російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, Sky news, південнокорейське інформагентство Yonhap і центральне інформаційне агентство КНДР.

Повідомляється, що переговори Путіна і Кіма за участю делегацій тривали близько півтори години.

Пряма мова Кіма (цитата за РИА Новости):

"Уряд Корейської Народної Демократичної Республіки оцінює важливу місію і роль сильної Російської Федерації в підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, а також висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності".

За словами північнокорейського диктатора, ситуація у світі швидко змінюється і стає складнішою, і "в цих умовах Пхеньян має намір зміцнювати стратегічне спілкування з Москвою".

Російські пропагандисти пишуть, що Кім запевнив, що "КНДР буде беззастережно підтримувати всю політику Росії".

Схожі цитати Кіма опублікували і видання Sky news та Yonhap. Вони переказували повідомлення, опубліковані на російських пропагандистських сайтах ТАСС і РИА Новости.

Sky news пише, що візит Путіна в Пхеньян, імовірно, змінить відносини між Росією і КНДР у той час, коли обидві країни стикаються з міжнародною ізоляцією.

Центральне інформаційне агентство КНДР у своїй традиційній пишномовній манері повідомило, що Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".

Також видання пише, що обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ". Будь-яких цитат про підтримку Кімом російської війни ЦТАК не наводить.

Передісторія:

  • У березні Південна Корея повідомила, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
  • Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
  • Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
  • В середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.

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