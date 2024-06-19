В уряді ФРН закликали більше пояснювати німцям необхідність допомоги України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликає уряд Німеччини до більш відкритого спілкування з питань політики щодо допомоги Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми повинні відверто пояснити жителям східної Німеччини політику німецького уряду щодо України" , - заявив він.

Йдеться не тільки про те, щоб допомогти Україні поставками зброї, допомогою біженцям та економічною підтримкою в її обороні від Росії, а й про німецькі інтереси. Міністр бачить значні ризики, якщо нічого не буде зроблено для протидії агресії російського диктатора Володимира Путіна та його агресивній війні проти України.

"Якщо ми погодимося з порушенням Росією міжнародного права і агресивною війною, ЄС і Нато можуть розпастися. Тому що поляки і чехи, наприклад, запитають себе, чи кинемо ми їх так само в надзвичайній ситуації" , - заявив Лінднер.

Він додав, що Німеччині довелося б прийняти ще кілька мільйонів біженців з України та піклуватися про них, якби країна впала.