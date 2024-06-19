ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки окупантів, але не сотні − ОТУВ "Харків"

На певній ділянці забудови у місті Вовчанськ на Харківщині заблоковані десятки російських окупантів, але не сотні, як про це раніше повідомляло видання Forbes, заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх, повідомляє Українська правда.

"Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує" , – сказав Повх.

Він також додав, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських воїні.

"Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови" , − сказав Повх.

Нагадаємо, раніше видання Forbes повідомило, що російські окупанти продовжують перебувати в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами.

Зазначалося, що нещодавно 30 росіян здалися в полон і ще близько 400 нікуди не можуть ні втекти, ні сховатися.