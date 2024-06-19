У США з'явилися бомби для знищення бункерів в Ірані, Китаї та КНДР - Telegraph

Китай, Іран і Північна Корея, які є ворогами США, побоюються повітряного вторгнення і будують глибокі бункери. Однак Пентагон уже має потужні бомби, які зможуть уражати такі об'єкти.﻿ З посиланням на матеріал The Telegraph, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Журналісти пишуть, що раніше фотограф Ян Реккіо зробив фотографії бомбардувальника Boeing B-1 ВПС США, що заправляється паливом із танкера Boeing KC-135 Stratotanker. Під носовою частиною фюзеляжу B-1 було щось незвичайне, а саме велика бомба.

"Експерт з авіації Девід Ченчіотті був одним із перших, хто побачив фотографії Реккьо. Спочатку Ченчіотті подумав, що це може бути GBU-31, нічим не примітна бомба із супутниковим наведенням масою 2000 фунтів. Але потім він придивився" , - пише видання.

Журналісти вказали, що це була не GBU-31, а абсолютно новий боєприпас під назвою GBU-72, який призначений для проникнення вглиб землі і знищення бункерів.

Журналісти називають GBU-72 особливою. Завдяки високотехнологічному детонатору і надміцній оболонці, ця керована з супутника протибункерна бомба має високу проникаючу здатність і відносно невеликий розмір.

"Іншими словами, вона поєднує в собі найкращі якості наявних протибункерних бомб ВПС США: 4000-фунтової (1814 кг) GBU-28 і 27 000-фунтової (12 246 кг) GBU-57" , - пише Telegraph.

GBU-28 досить мала і легка, щоб її могли нести винищувачі Boeing F-15E ВПС США, але вона проникає менш ніж на 200 футів (61 метр) у твердий ґрунт. GBU-57 має проникати на глибину понад 200 футів, але вона настільки велика і важка, що її можуть нести тільки два типи військових літаків ВПС США: нинішній малопомітний бомбардувальник B-2 і майбутній малопомітний бомбардувальник B-21.

Видання вважає, що сотні американських військових літаків можуть нести GBU-72. Під час великої війни ці літаки могли б атакувати цілі, закопані неглибоко, тоді як менша група бомбардувальників, що несуть GBU-57, атакувала б глибоко закопані цілі.

Під удар могли б потрапити викопані в Ірані підземні бункери для розміщення ракетних установок, винищувальних ескадрилій і критично важливих частин своєї ядерної програми, що зростає.

Північна Корея також закопала частини свого ядерного комплексу і також містить великі підземні бази для артилерії, ракет, винищувачів і навіть вертольотів, часто викопані в горах.

А підземні бази Китаю розміщують штаби, склади боєприпасів, ядерні боєголовки, склади постачання і повітряні, наземні та морські сили. Китай має тисячі підземних об'єктів і будує нові щороку.

B-21 Raider розробила компанія Northrop Grumman для заміни застарілих моделей B-1 і B-2. Цей стратегічний бомбардувальник має малопомітність, високу технологічну оснащеність і можливість нести як ядерне, так і звичайне озброєння.

B-21 призначений для виконання довгострокових стратегічних місій і проникнення в глибоко захищені території противника.

Цього року Вашингтон проводив новий етап льотних випробувань нового стратегічного бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider.