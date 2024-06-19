Окупанти в Криму готуються до висадки українського десанту та обговорюють F-16 - партизани

Росіяни у тимчасово окупованому Криму модернізують та зміцнюють свої позиції. Це може свідчити, що окупанти готуються до висадки українського десанту на півострові. З посиланням на військовий партизанський рух Атеш, повідомляє Новое время.

Під час проведення розвідки в Євпаторії партизани виявили нові вогневі точки РФ, кількість яких помітно зросла.

«Також старі позиції активно модернізують і зміцнюють, що своєю чергою вказує на те, що ВС Росії готуються до гіршого сценарію ситуації на фронті» , — ідеться в повідомленні.

Агенти Атеш зауважили, що російські військові 68 окремого морського інженерного полку, які займаються спорудженням фортифікацій і запасних позицій, дедалі частіше обговорюють перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всьому Криму.