США відклали постачання Швейцарії ракет для Patriot заради України - ЗМІ

Сполучені Штати Америки не відправлять Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot в заплановані терміни. Спочатку їх отримає Україна, адже забезпечення ЗСУ необхідною зброєю наразі є пріоритетом США. З посиланням на Blick, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Восени 2023 року Швейцарія замовила у США ракети PAC-3 MSE до систем Patriot на суму 300 мільйонів швейцарських франків (340 млн доларів).

Передбачалось, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot будуть прийняті на озброєння швейцарської армії у 2030-2031 роках. Однак постачання ракет будуть відкладені через рішення уряду США і, ймовірно, не зможуть відбутися в заплановані терміни.

Як пише видання, у контракті Вашингтон завчасно прописав опцію про можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США. Зараз США заявляють про це через війну в Україні.

Цю інформацію підтвердило Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії.

"Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками та країнами" , - наголосили у відомстві.

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення наступного тижня, у вівторок. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.