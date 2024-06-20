Ердоган зустрінеться з Путіним на саміті в Астані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 3-4 липня візьме участь у саміті глав держав і урядів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, де планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

За даними турецького видання haberturk, на порядку денному саміту буде російсько-українська війна, підвищення функціональності Чорноморської зернової ініціативи, остання ситуація на АЕС "Аккую", газовий центр, який буде створено у Фракії, і виборча ініціатива сирійських повстанців, яких Туреччина пов’язує із забороненою в країні організацією Робоча партія Курдистану на півночі Сирії.

Якій темі буде присвячено переговори Ердогана з Путіним, видання не повідомляє.

Туреччина і Росія

Туреччина - одна з небагатьох європейських країн, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не стала дистанціюватися від Кремля, а навпаки прагне розвивати стосунки з ним.

Туреччина стала першою країною НАТО, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, запросила президента Росії відвідати її.

Туреччина не підтримує санкції ЄС проти РФ. Лише у березні цього року, за даними Bloomberg, Анкара почала намагатися дотримуватися санкцій через зацікавленість у військовій співпраці зі США.

Також Туреччина не надає допомоги Україні летальною зброєю.

На саміті миру в Швейцарії, який пройшов нещодавно, представник Туреччини пошкодував, що на захід не запросили Росію.