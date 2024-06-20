Південна Корея розгляне можливість військової допомоги Україні

Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

В офіційній заяві Сеул також засудив угоду, підписану Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, заявивши, що вона порушує санкції Організації Об'єднаних Націй.

"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти" , - йдеться у заяві канцелярії президента.

У заяві також йдеться, що таке порушення погіршить відносини Сеула із Москвою.

Північна Корея і Росія відновили угоду, укладену в епоху холодної війни, коли Путін і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні цього тижня і погодилися надати військову допомогу, якщо вони зазнають нападу.