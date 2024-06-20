FT: "Росатом" будує понад третину реакторів у світі та зберігає вплив у ЄС

Російська атомна корпорація "Росатом", попри санкції на економіку країни, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світі.﻿ Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.

"Попри санкції проти її економіки, Росія продовжує залишатися неперевершеним експортером атомних електростанцій. Вона бере участь у будівництві понад третини нових реакторів, що споруджуються у світі, в тому числі в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті" , - йдеться у повідомленні.

До повномасштабного вторгнення в Україну на Росію вже припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, постачання реакторів і палива, виведення з експлуатації або поводження з відходами. На її головних конкурентів у ядерній енергетиці - Китай, Францію, Японію, Південну Корею та США - разом узятих - припадало близько 40 відсотків.

Відносини, які Росія вибудовує через ядерні проєкти, перевершують навіть тривалі контракти на постачання газу трубопроводами.Будівництво атомної електростанції займає близько 10 років, а термін експлуатації реактора на нових станціях становить 60 років. Підготовка до демонтажу, включаючи вилучення радіоактивних частин, займає ще 10-20 років і вимагає значних коштів.

"Це дуже тривале зобов'язання для країни мати російську присутність. Це не лише власне будівництво. Це ціла екосистема" , - каже Дар'я Долзікова, науковий співробітник програми з ядерної політики Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони і безпеки.

Зокрема, зараз російський атомний гігант "Росатом" будує атомну електростанцію у Бангладеші вартістю 12 мільярдів доларів. Уряд Бангладеш заявляє, що станція потужністю 2400 МВт, яка, як очікується, почне випробування цього року, вирішить проблему дефіциту електроенергії та відключень.

У Туреччині Росія будує першу в країні атомну електростанцію потужністю 4800 МВт, яка, як очікується, почне виробляти електроенергію цього року.

"Росатом" був ключовою частиною зусиль Москви, спрямованих на завоювання глобального півдня. За останні два роки його генеральний директор Олексій Ліхачов відвідав ці країни майже стільки ж разів, скільки за весь період з моменту свого призначення у 2016 до 2022 року.

Компанія підписала майже два десятки меморандумів про взаєморозуміння з країнами Африки та Латинської Америки, включаючи Зімбабве, Малі, Буркіна-Фасо і Бразилію. У Гані Росія розпочала підготовку заявки на будівництво першої в країні атомної електростанції разом з постачальниками зі США, Китаю, Індії, Південної Кореї та Франції.

Цього року Росія і Узбекистан підписали угоду про будівництво невеликого модульного реактора потужністю 330 МВт.

Навіть у Європі Росія не є повністю ізольованою. Угорська АЕС "Пакш" потужністю 2400 МВт, будівництво якої "Росатом" отримав без конкурсу в 2014 році, не постраждала від вторгнення в Україну. Очікується, що вона буде передана в експлуатацію на початку 2030-х років.