Москва та Пхеньян домовилися про взаємодопомогу в обході санкцій

Росія і КНДР домовились допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами. Це випливає з опублікованого тексту договору про співпрацю, підписаного лідером Кремля Владіміром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це пише російська служба "Радіо Свобода", повідомляє Економічна правда.

У договорі йдеться також про пряму військову допомогу, яку мають надавати одна одній країни.

У документі йдеться, зокрема, що у разі запровадження санкцій проти Москви або Пхеньяна, "сторони докладають практичних зусиль для зниження ризиків, усунення або мінімізації прямого й непрямого впливу таких заходів на взаємні економічні зв'язки, фізичних або юридичних осіб або їхню власність".

Сторони також "повинні вживати заходів щодо обмеження поширення інформації, яка може бути використана третьою стороною для введення та ескалації таких [санкційних] заходів".

Під односторонніми примусовими заходами в договорі маються на увазі санкції, ухвалені окремими країнами. Це не поширюється на санкції Ради Безпеки ООН.

Москва як член Ради голосувала за обмеження проти економіки Пхеньяна за військову ядерну програму Північної Кореї. Після російського вторгнення в Україну Москву регулярно звинувачують у порушенні цих правил. Путін прямо порушив їх, подарувавши Кім Чен Ину лімузин "Аурус", інших порушень Москва не визнає, зазначає видання.

Путін заявляв, що вважає санкції проти КНДР застарілими, а Москва домагатиметься їх скасування. "Ця позиція не звільняє Росію від обов'язку їх виконувати", - йдеться у повідомленні.