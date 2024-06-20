Екс-главі міграційної служби призначили заставу у 3 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому голові Державної міграційної служби, якого підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі відомства, запобіжний захід у вигляді застави у 3 млн грн.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби.

Крім того, суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, колишнього очільника міграційної служби підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі для центрального офісу відомства у Києві.