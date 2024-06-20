Україна допускає участь у мирному саміті під керівництвом КНР - посол у Сінгапурі

Україна розгляне можливість участі у мирному саміті, який ініціюватиме Китай та в якому може взяти участь Росія. Але лише за умови, що переговори ґрунтуватимуться на міжнародному праві та принципах, закріплених у статуті ООН. Про це заявила посол України у Сінгапурі Катерина Зеленко в інтерв'ю виданню South China Morning Pos, повідомляє Ліга.net.

Дипломатка висловила вдячність азійським країнам, які взяли участь у Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, назвавши цю подію "успіхом".

Зеленко вважає, що між Україною та південно-східною Азією є можливість для поглиблення співпраці. Вона висловила надію на те, що країни південно-східної Азії візьмуть більш активну участь у співпраці з Україною, зокрема у проєктах повоєнної відбудови.

Також Зеленко підкреслила, що Київ хоче бачити Пекін "своїм другом" і "не бачить і ніколи не бачив Китай своїм супротивником".