У Байдена запевнили, що США не ведуть залаштункових розмов із РФ щодо України

США не ведуть залаштункових переговорів із Росією щодо миру в Україні та продовжать дотримуватися принципу "нічого про Україну без України". Про це заявив старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Голос Америки.

"Коли ви кажете, що США беруть участь у цій діяльності, я припускаю, що ви маєте на увазі переговори з Росією, і відповідь на це - ні" , - заявив Карпентер, відповідаючи на питання про ймовірну відсутність фактичної залаштункової розмови або переговорів з Росією та потенційної участі США у такій діяльності.

"І зрештою, ми підтримуватимемо Україну, поки вони не вирішать, що час домовлятися з Росією настав. Як ми говоримо впродовж усієї цієї війни - нічого про Україну без України - це наш девіз, і ми й надалі цього дотримуватимемося" , - додав він.

Коментуючи запропонований Путіним план досягнення миру в Україні, за яким для початку переговорів Україна має поступитися значними територіями на сході та півдні, а також відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, Карпентер вкотре наголосив на американській позиції, що таке бачення передбачає не переговори, а скоріше капітуляцію.

"Це не переговори, це здача. Насправді цілком зрозуміло, що це таке: це імперіалістичне захоплення землі, як зазначили багато учасників конференції у Швейцарії. Україна захищає міжнародний порядок саме від такого хижацтва" , - зазначив він.

Про використання американської зброї на території РФ

Відповідаючи на запитання журналістів, чиновник у черговий раз уточнив параметри дозволу США на використання американської зброї для завдання ударів по цілях на території Росії, яка межує з Харківською та Сумською областями.