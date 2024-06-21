Дружина казахського журналіста заявила, що поліція знайшла виконавців замаху

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія заявила, що поліція знайшла виконавців замаху – ними виявилися двоє громадян Казахстану, повідомляє Українська правда.

"Українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 і Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин" , – зазначила Наталія Садикова.

За її словами, зокрема, Каратаєв - співробітник департаменту внутрішніх справ Костанайської області, "він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників".

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям" , - написала Наталія.

Вона також повідомила, що стан Садикова поки без змін і подякувала всім за підтримку.

Поліція поки не коментує надану дружиною казахського опозициіонера інформацію.

Передісторія:

У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.

Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

Зазначимо, подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.