Японія запровадила нові санкції проти Росії

Уряд Японії ввів нові санкції проти російських приватних осіб і оборонних компаній. Загалом до списку потрапили 11 осіб і 42 компанії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"У зв'язку з поточною міжнародною ситуацією навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям із досягнення міжнародного миру, спрямованим на розв'язання проблеми, відповідно до заходів, ухвалених іншими великими країнами, уряд Японії запровадив такі заходи згідно із Законом про валюту та зовнішню торгівлю" , - ідеться в повідомленні.

Так, під японські обмеження потрапили гендиректор "Тактичного ракетного озброєння" Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Олександр Потапов, генеральний конструктор АМНТК "Союз" Мкртич Окроян, секретар Центрвиборчкому РФ Наталя Бударіна, члени Центрвиборчкому Ельміра Хаймурзіна, Олександр Курдюмов, Антон Лопатін.

Крім цього, Токіо ввів санкції проти так званої "глави Міносвіти" окупованої частини Запорізької області Олени Шапурової.

Також санкції поширюються на компанії - "Алроса", "Кримпатріотцентр", а також оборонні підприємства, включно з "Уралтрасмашем", "НВО Курганприлад", "ЧТЗ-Уралтрак", "Нижньогородським заводом 70-річчя Перемоги", "Заводом імені Дегтярьова", "Девайс Консалтинг", "Оборонлогістіка", "Компэл", "Орелметаллполимер", "ВНДІР-Прогресс".