НБУ заборонив використання кредитних коштів в азартних іграх

Національний банк України з 22 червня 2024 року забороняє проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

У НБУ додали, що зміни внесені постановою правління НБУ від 21 червня 2024 року № 72, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.