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Рада ЄС офіційно підтвердила початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою

Рада ЄС офіційно підтвердила початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою
Фото: Рixabay

Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови і підтвердила, що міжурядові конференції для запуску переговорів відбудуться 25 червня, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосила головуюча у Раді ЄС Бельгія на сторінці бельгійського головування в X (Twitter).

"Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для перемовин про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі", – йдеться у заяві.

Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00. 

Оголошення з’явилося невдовзі після аналогічного повідомлення від джерел.

Нагадаємо, постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови 14 червня.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.

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