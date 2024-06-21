У Миколаєві військовий чиновник привласнив понад 10 млн грн на оборонних закупівлях - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Він у змові з приватним підприємцем привласнив понад 10 млн грн, виділених на оборону. З посиланням на пресслужбу ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Постачання деревини відбувалося за завищеною, порівняно з ринковою, на 20% ціною.

"За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а "націнка" за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн" , - йдеться у повідомленні.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Триває робота щодо повідомлення про підозру підприємцю.

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.