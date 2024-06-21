Україна наступного тижня отримає 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Європейський союз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро (Ukraine Facility). З посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на пресконференції, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Щодо Ukraine Facility: наступного тижня Україна має отримати 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування" , - розповів Домбровскіс.

За його словами, наступні два транші можуть відбутися восени.

Нагадаємо, в ЄС затвердили програму Ukraine Facility, яка передбачає передачу Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Програма також передбачає, що влада України має запроваджувати реформи для продовження отримання коштів.

Україна вже отримала кілька траншів у рамках програми. Ії розмір становив 4,5 млрд євро та 1,5 млрд євро.