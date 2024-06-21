Прямі іноземні інвестиції до Китаю падають 12 місяців поспіль - Bloomberg

Показник прямих іноземних інвестицій у Китаї знижується 12-й місяць поспіль і у травні становив 56,8 мільярда доларів.﻿ З посиланням на матеріал Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Падіння виявилось гіршим, ніж 27,9% у квітні, і продовжило серію зменшення, що почалася в червні 2023 року.

За перші п'ять місяців 2024 року вхідні прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 56,8 мільярда доларів.

Міністерство торгівлі заявило, що прямі іноземні інвестиції впали в січні-травні переважно через високу базу порівняння.

Також влада активізувала зусилля із залучення іноземних інвестицій з початку 2024 року.

Керівництво Китаю прагне підвищити довіру іноземних інвесторів до країни після історичного спаду закордонних потоків на тлі занепокоєння щодо погіршення перспектив зростання.